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Власть

Чтоб я так жил! В Индонезии кот президента получил персональную охрану

В Индонезии кот президента получил персональную охрану. Любимец Прабово Субианто по кличке Бобби Кертанегара пользуется государственной охраной, заявил заместитель министра госсекретариата Джури Ардианторо, пишет South China Morning Post.

«Ответственность государства заключается не только в обеспечении безопасности главы государства, но и в охране принадлежащего ему имущества... Может ли государство обеспечивать его (кота) охрану? Конечно, может. Почему тогда возникает протест?» — сказал он.

Чиновник таким образом прокомментировал вызвавшее общественный резонанс видео, на котором несколько полицейских везут «первого кота Индонезии» в коляске по синей ковровой дорожке на прошедшем в июле Дне любителей котов в Джакарте.

Бобби Кертанегара подобрали с улицы в 2017 году. После инаугурации Прабово Субианто в октябре 2024-го кот поселился в президентском дворце Мердека в Джакарте. У питомца есть собственные аккаунты в социальных сетях, где он пользуется большой популярностью у подписчиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336896/
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