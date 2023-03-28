Математика стала понятнее. Учителя начальных классов повысили квалификацию

Более 13 тысяч учителей начальных классов повысили квалификацию по обучению математике. Об этом сообщает пресс-служба USAID.

По данным организации, с 18 по 25 марта проект «Окуу керемет!» провел очередную серию трехдневных тренингов для преподавателей.

Уточняется, что обучение является частью 144-часовой программы, утвержденной Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Минобразования.

Тренинги, состоящие из 10 модулей, прошли поэтапно в течение последних двух лет. Заключительные сессии в формате онлайн пройдут в начале апреля. Менторинговая поддержка учителей с посещением уроков продлится до конца учебного года.

Отмечается, что по итогам обучения педагоги смогут проводить свои уроки, предоставляя учащимся возможность обсуждать и анализировать математические ситуации и информацию, предлагать и аргументировать альтернативные варианты решения задач, а также развивать пространственное и логическое мышление.

«Когда провожу урок, используя новую методику, дети быстрее осваивают математические понятия. Наиболее интересной частью последних тренингов стала работа с математическими наглядно-дидактическими пособиями. Я смогла на практике увидеть, как строить геометрические фигуры на геоборде, использовать таблицу «1-100» и доступно объяснить нахождение площади фигур и реальных объектов. После этих тренингов возвращаюсь в свою школу с большим багажом новых знаний», — отметила учитель начальных классов школы имени Асылбаева села Каркыра Иссык-Кульской области Чолпонкуль Туратова.

Ожидается, что повышение квалификации 13 тысячи 500 учителей начальных классов по всей стране будет способствовать улучшению базовых и функциональных математических навыков преподавателей школ.