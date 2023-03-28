В многоэтажке в Бишкеке третий год не подключают отопление. Депутат возмущен

Депутат Дастан Бекешев рассказал, что в 12-м микрорайоне компания TST Service построила 12-этажный дом, но уже три года не может ввести в эксплуатацию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в доме также не установлены лифты, не подключено отопление.

Он отметил: Генеральная прокуратура считает, что это гражданское дело. «Но налицо уголовное дело, и оно должно быть возбуждено по статье «Недоброкачественное строительство», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Он намерен повторно обратиться в главный надзорный орган страны.