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Общество

В многоэтажке в Бишкеке третий год не подключают отопление. Депутат возмущен

Депутат Дастан Бекешев рассказал, что в 12-м микрорайоне компания TST Service построила 12-этажный дом, но уже три года не может ввести в эксплуатацию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в доме также не установлены лифты, не подключено отопление.

Он отметил: Генеральная прокуратура считает, что это гражданское дело. «Но налицо уголовное дело, и оно должно быть возбуждено по статье «Недоброкачественное строительство», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Он намерен повторно обратиться в главный надзорный орган страны.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261834/
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