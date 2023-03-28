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Общество

При поддержке Швейцарии в КР отремонтировали шесть домов для престарелых и ЛОВЗ

При поддержке посольства Швейцарии капитально отремонтировали шесть интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, в учреждениях отремонтированы столовые, канализацию, душевые и прачечные системы, банные комплексы. Это улучшило условия проживания свыше 900 человек.

«Забота о подопечных интернатов — одна из приоритетных задач государства. С прошлого года указом президента Садыра Жапарова в два раза повышены денежные нормативы на питание. Это позволило сделать фрукты, овощи, соки и выпечку ежедневным рационом бабушек и дедушек, взрослых и детей с инвалидностью. Сегодня мы улучшили им условия проживания, сделали их жизнь еще немного комфортнее», — сказал глава ведомства Кудайберген Базарбаев в отремонтированном Жайылском психоневрологическом интернате.

Общая сумма ремонта в шести интернатах превысила 27 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261833/
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