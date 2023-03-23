В грузинском городе Поти открыли офис почетного консула Кыргызстана

В городе Поти с консульским округом, включающим край Самегрело-Земо Сванетия (Грузия), открыли офис почетного консула Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посол КР Кайрат Осмоналиев отметил, что открытие Почетного консульства — важное событие в двусторонних отношениях, является свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами и внесет весомый вклад в двусторонние торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

Почетный консул Эднари Папунаишвили сказал, что учреждение будет способствовать защите прав и интересов граждан Кыргызстана, расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и культурного обмена.