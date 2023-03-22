Осторожно, мошенники! От имени Минобразования они обещают школам компьютеры

Мошенники, представляясь сотрудниками Министерства образования и науки Кыргызстана, требуют деньги за выделение компьютерного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве просят работников образовательных организаций заявлять о таких фактах им или в правоохранительные органы.

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