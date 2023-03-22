Осторожно, мошенники! От имени Минобразования они обещают школам компьютеры

Мошенники, представляясь сотрудниками Министерства образования и науки Кыргызстана, требуют деньги за выделение компьютерного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве просят работников образовательных организаций заявлять о таких фактах им или в правоохранительные органы.
Контакты:
- телефон доверия МОиН — 0312620519;
- горячая линия — 1222;
- общественная приемная МОиН — 0312620519;
- факс — 0312621520;
- e-mail: minedukg@gmail.com;
- адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, 720040, улица Тыныстанова, 257.