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Общество

Осторожно, мошенники! От имени Минобразования они обещают школам компьютеры

Мошенники, представляясь сотрудниками Министерства образования и науки Кыргызстана, требуют деньги за выделение компьютерного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве просят работников образовательных организаций заявлять о таких фактах им или в правоохранительные органы.

Контакты:

  • телефон доверия МОиН — 0312620519;
  • горячая линия — 1222;
  • общественная приемная МОиН — 0312620519;
  • факс — 0312621520;
  • e-mail: minedukg@gmail.com;
  • адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, 720040, улица Тыныстанова, 257.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261362/
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