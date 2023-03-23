Кыргызстан ожидает увеличения потока туристов из Малайзии и Германии

Кыргызстан летом ожидает увеличения потока туристов из Малайзии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма.

По ее данным, в марте прошли крупные мировые туристические выставки в Малайзии, Германии и Москве. Везде павильоны Кыргызстана выгодно выделялись среди других яркостью, самобытностью и национальным колоритом.

«Нашу страну выделяет не только красочный стенд, но и интересная культурная программа. Джазовые певцы и этноинструменталисты, танцоры и великаны-баатыры, с которыми так любят фотографироваться посетители, — все это привлекает внимание и вызывает желание поближе познакомиться с Кыргызстаном», — подчеркнули в фонде.

На выставках представители фонда рассказывают о возможностях туризма и инвестирования в нашу республику. Проводится множество B2B-встреч с заключением меморандумов. Отечественные туроператоры подписывают контракты с зарубежными коллегами.

Отмечается, что в Малайзии туристические выставки от имени Кыргызстана проводились первый раз.