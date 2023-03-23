18:50
USD 87.31
EUR 95.52
RUB 1.03
Общество

Кыргызстан ожидает увеличения потока туристов из Малайзии и Германии

Кыргызстан летом ожидает увеличения потока туристов из Малайзии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма.

По ее данным, в марте прошли крупные мировые туристические выставки в Малайзии, Германии и Москве. Везде павильоны Кыргызстана выгодно выделялись среди других яркостью, самобытностью и национальным колоритом.

«Нашу страну выделяет не только красочный стенд, но и интересная культурная программа. Джазовые певцы и этноинструменталисты, танцоры и великаны-баатыры, с которыми так любят фотографироваться посетители, — все это привлекает внимание и вызывает желание поближе познакомиться с Кыргызстаном», — подчеркнули в фонде.

На выставках представители фонда рассказывают о возможностях туризма и инвестирования в нашу республику. Проводится множество B2B-встреч с заключением меморандумов. Отечественные туроператоры подписывают контракты с зарубежными коллегами.

Отмечается, что в Малайзии туристические выставки от имени Кыргызстана проводились первый раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261356/
просмотров: 2656
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане на семи новых экотропах установили схемы маршрутов
Надира Нарматова предлагает создать агентство по развитию туризма
Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев беречь природу
Какие меры принимает МВД для безопасности туристов в этом году
Национальная экспозиция Кыргызстана открылась в Москве на ВДНХ
Вокруг Иссык-Куля построят сервисные центры, запланированные еще пять лет назад
В Кыргызстане предлагают освобождать от налогов бизнес, открывающий туробъекты
Почти 2 миллиона туристов посетили Кыргызстан с начала года
Для Нарынской области разработали туристический логотип
Дело Елены Калашниковой. Адвокат заявил о необоснованности обвинения
Популярные новости
Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и&nbsp;каков прогноз ученых Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и каков прогноз ученых
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Курман айт. Как пройдет Айт намаз, рассказали в&nbsp;муфтияте Курман айт. Как пройдет Айт намаз, рассказали в муфтияте
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
Бизнес
KICB совместно с&nbsp;ЕБРР провел семинар &laquo;Женщины в&nbsp;бизнесе&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош KICB совместно с ЕБРР провел семинар «Женщины в бизнесе» в городе Ош
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет всех мусульман с&nbsp;праздником Курман айт ОАО «Керемет Банк» поздравляет всех мусульман с праздником Курман айт
За&nbsp;пять дней размещено уже 70&nbsp;процентов зеленых облигаций Doscredobank За пять дней размещено уже 70 процентов зеленых облигаций Doscredobank
Сберегательную кассу ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; открыли в&nbsp;Балыкчи Сберегательную кассу ОАО «РСК Банк» открыли в Балыкчи
28 июня, среда
18:30
29 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 29 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента предлагает депутат парламента
15:31
Нарушения в психиатрической клинике. Правозащитники обратились к прокурору
15:02
В КР построят лабораторию In-vitro для выращивания экологически чистых растений
14:29
Надира Нарматова предлагает внедрить ККМ в обменные бюро