07:31
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

Прямой рейс Бишкек — Абу-Даби запустят летом

Ожидается запуск нового воздушного сообщения между Бишкеком и Абу-Даби в июне 2023 года. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Кыргызстане.

В рамках создания благоприятных условий для развития международного авиасообщения Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Швейцарии помогла провести детальный анализ потенциала ОАО «Международный аэропорт Манас» (ОАО «МАМ») и его сравнительных преимуществ для расширения географии международных рейсов. Выявлены приоритетные маршруты с наибольшим потенциалом для развития, и для каждого маршрута разработаны детальные рекомендации в виде плана развития авиалиний.

С июня 2022 года проект IFC по содействию росту инвестиций, финансируемый правительством Швейцарии, совместно с партнерами и ОАО «МАМ» активно работает над открытием новых международных авиарейсов в страну. Подготовлены бизнес-кейсы и презентации для авиалиний, поддержано участие в трех международных авиационных мероприятиях и проведены серии встреч с авиакомпаниями.

«В результате усилий ОАО «МАМ» и авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi стало возможным открытие нового маршрута Абу-Даби — Бишкек — Абу-Даби уже в июне. Планируется в ближайшем будущем открыть рейс Абу-Даби — Ош», — говорится в сообщении.

Председатель правления ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов подчеркнул, что партнерство с Wizz Air Abu Dhabi будет расширяться как с точки зрения географии полетов, так и количества базируемых воздушных судов. Это приведет к притоку новых туристов и развитию туристического сектора».

IFC также оказывает поддержку кабмину Кыргызстана в проведении открытого конкурса в рамках государственно-частного партнерства по привлечению квалифицированного частного оператора для инвестирования в инфраструктуру международного аэропорта «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261275/
просмотров: 3137
Версия для печати
Материалы по теме
Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году
В Кыргызстане увеличилось число туристов
В Кыргызстане появится горный комплекс международного уровня. Что там будет
Регионы Узбекистана и Кыргызстана намерены развивать сотрудничество в туризме
Андорра готова сотрудничать с Кыргызстаном в сфере туризма
Из-за сильного ветра. В Оше и Баткене задерживают и отменяют рейсы
Певица Анжелика представила Кыргызстан на туристической выставке в Японии
Кыргызстанский проект As a Nomad будет поддерживать Всемирная турассоциация
Кыргызстан представил туристические проекты в Узбекистане
Каракол вошел в топ-100 устойчивых туристических дестинаций мира
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Арстан Алай найден мертвым в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;31 Арстан Алай найден мертвым в колонии № 31
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
8 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
16:43
В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg