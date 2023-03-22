Ожидается запуск нового воздушного сообщения между Бишкеком и Абу-Даби в июне 2023 года. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Кыргызстане.

В рамках создания благоприятных условий для развития международного авиасообщения Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Швейцарии помогла провести детальный анализ потенциала ОАО «Международный аэропорт Манас» (ОАО «МАМ») и его сравнительных преимуществ для расширения географии международных рейсов. Выявлены приоритетные маршруты с наибольшим потенциалом для развития, и для каждого маршрута разработаны детальные рекомендации в виде плана развития авиалиний.

С июня 2022 года проект IFC по содействию росту инвестиций, финансируемый правительством Швейцарии, совместно с партнерами и ОАО «МАМ» активно работает над открытием новых международных авиарейсов в страну. Подготовлены бизнес-кейсы и презентации для авиалиний, поддержано участие в трех международных авиационных мероприятиях и проведены серии встреч с авиакомпаниями.

«В результате усилий ОАО «МАМ» и авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi стало возможным открытие нового маршрута Абу-Даби — Бишкек — Абу-Даби уже в июне. Планируется в ближайшем будущем открыть рейс Абу-Даби — Ош», — говорится в сообщении.

Председатель правления ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов подчеркнул, что партнерство с Wizz Air Abu Dhabi будет расширяться как с точки зрения географии полетов, так и количества базируемых воздушных судов. Это приведет к притоку новых туристов и развитию туристического сектора».

IFC также оказывает поддержку кабмину Кыргызстана в проведении открытого конкурса в рамках государственно-частного партнерства по привлечению квалифицированного частного оператора для инвестирования в инфраструктуру международного аэропорта «Манас».