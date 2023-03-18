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Общество

Концерт, ярмарка, игры. Что еще подготовила мэрия Бишкека к Ноорузу

Мэрия Бишкека подготовила программу, посвященную празднованию Нооруза. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«21 марта в 10.00 на площади Ала-Тоо состоится праздничное мероприятие. С 12.30 до 17.00 горожан ждет концертная программа звезд отечественной эстрады, ярмарка, выставка прикладного искусства, спортивные игры и показ национальных обрядов и традиций», — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах столицы:

В Октябрьском районе:

  • 19 марта в 19.00 в жилмассиве «Алтын-Ордо» будут готовить национальное блюдо сүмөлөк.
  • 21 марта в 10.00 на базе школы № 73 пройдет спартакиада «Спорт Нооруз» для жителей микрорайона «Тунгуч».
  • В 10.00 в школе № 103 жилмассива «Кок-Жар» установят боз үй, запланированы национальные спортивные соревнования и праздничный стол.

В Свердловском районе:

  • 20 марта с 10. 00 до 20.00 в жилмассиве «Ак-Бата» организуют народные гуляния с установкой юрт и угощениями, концертной программой, проведением национальных игр и спортивных состязаний.
  • 22 марта в 14.00 часов в Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова состоится игра-конкурс «Сармерден».
  • В преддверии празднования Нооруза в школах и садах района проводится конкурс «Сайма», направленный на популяризацию национальной одежды, узоров, шырдаков, головных уборов и национального жилища. Для победителей предусмотрен призовой фонд.
  • Также для всех желающих на базе Центра детского творчества района по пятницам будут организованы бесплатные мастер-классы для детей по войлоковалянию, чий-токуу, гончарному мастерству и по другим видам национального рукоделия.

В Ленинском районе:

  • 21 марта в 10. 00 в селе Чон-Арык пройдет праздничное мероприятие с приготовлением национального блюда сүмөлөк.
  • В 10.00 в жилмассиве «Арча-Бешик» также организуют праздничное мероприятие с проведением обряда «Тушоо кесүү».
  • В 10:00 в жилмассиве «Ак-Ордо» пройдут народные гуляния с организацией угощения, концертной программы и национальных игр.
  • В этот же день в 13.00 возле ТЦ «Азия-Молл» развернут этногородок, проведут ярмарку народов Азии, а также концерт от представителей разных национальностей. Для гостей праздника предусмотрен мастер-класс по национальным играм: тогуз коргоол, хан таламай, бал-таш, борьба, ордо. Также будет организована фудзона с угощением боорсоками и сумолоком.

В Первомайском районе:

  • 21 марта в 10.00 в жилмассиве «Мурас-Ордо» организуют праздник с национальными играми по аркан тартыш, ордо тогуз-коргоол, мини-футболу и эстафету.

Мэрия Бишкеке поздравляет горожан и гостей столицы с наступающим Ноорузом и желает счастливого праздника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261197/
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