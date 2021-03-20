Конфеты на Нооруз. Как приготовить национальную сладость кыргызов

Мы все привыкли, что на Нооруз готовят сумолок и боорсоки. Однако мало кто знает, что у кыргызов есть национальное лакомство — конфеты, приготовленные из натуральных продуктов.
«Көөлөнгөн талкан» в переводе означает «смешанное толокно».
Издревле эти конфеты готовили в День весеннего равноденствия. А рецепт приготовления этого довольно бюджетного десерта передавался из поколения в поколение.
Художник-дизайнер Гульмира Кутуева показала 24.kg, как готовится это блюдо.
Иногда, чтобы сохранить аутентичность блюда, хозяйки все делают по старинке. На древнюю скатерть кочевников, изготовленную из козьей кожи, устанавливают жернова и размалывают зерна. Чтобы получить чашу талкана, требуется как минимум один час.
С появлением некоторых продуктов на местном рынке менялись и ингредиенты. В талкан вместо сахара стали добавлять мед, а сметану заменяли топленым маслом.