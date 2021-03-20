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Общество

Конфеты на Нооруз. Как приготовить национальную сладость кыргызов

Мы все привыкли, что на Нооруз готовят сумолок и боорсоки. Однако мало кто знает, что у кыргызов есть национальное лакомство — конфеты, приготовленные из натуральных продуктов.

«Көөлөнгөн талкан» в переводе означает «смешанное толокно».

Издревле эти конфеты готовили в День весеннего равноденствия. А рецепт приготовления этого довольно бюджетного десерта передавался из поколения в поколение.

Художник-дизайнер Гульмира Кутуева показала 24.kg, как готовится это блюдо.

Это сегодня готовый талкан можно купить на рынке. И готовить эти конфеты стало легко и просто. А в древности нашим предкам приходилось толочь его вручную. Обжаренную пшеницу помещали в специальные ручные жернова (жаргылчак) и толокли, очищая зерна от шелухи и превращая их в муку. Затем ее пропускали через сито.

Иногда, чтобы сохранить аутентичность блюда, хозяйки все делают по старинке. На древнюю скатерть кочевников, изготовленную из козьей кожи, устанавливают жернова и размалывают зерна. Чтобы получить чашу талкана, требуется как минимум один час.

С появлением некоторых продуктов на местном рынке менялись и ингредиенты. В талкан вместо сахара стали добавлять мед, а сметану заменяли топленым маслом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187133/
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