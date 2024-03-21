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Власть

Единства и экономического роста. Президент поздравил кыргызстанцев с Ноорузом

Президент Садыр Жапаров на центральной площади Ала-Тоо выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

Мы — народ, который никогда не предает забвению свое прошлое и с уважением относится к многовековому наследию. Наши предки с волнением ждали прихода весны — начала возрождения и обновления. После изнурительной зимы, когда природа начинает оживать под лучами солнца, мы с вами празднуем этот прекрасный весенний праздник — Нооруз.

Садыр Жапаров

«От всей души поздравляю соотечественников с днем, знаменующем новые надежды и стремления. На протяжении месяца вы проращивали пшеницу, до рассвета готовили сумолок и просили у Создателя благословения. Пусть они будут услышаны и приняты. Желаю каждому кыргызстанцу, чтобы этот год стал годом успехов, больших достижений, единства и экономического роста нашей страны», — отметил президент.

По его словам, в прошлом году предприняты меры по очистке оросительных каналов в стране. В этом году восстанавливаем БДР и БСР и строят новые объекты ирригации.

«При этом мы намерены сосредоточиться на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы обеспечения сел чистой водой. В нашей стране, стоящей у истоков воды в Центральной Азии, в этом году ожидаются большие результаты по увеличению мощности гидроэлектростанций и модернизации. Даст Бог, что в ближайшее время мы запустим малую ГЭС «Бала-Саруу». В этом году проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», имеющий большое значение не только для Кыргызстана, но и для соседних стран, будет сопровождаться конкретными мероприятиями. Как вам известно, если мы построим эту ГЭС, экономический потенциал Кыргызстана значительно увеличится в рамках международного проекта «CASA-1000», — добавил он.

Садыр Жапаров добавил, что наряду с этими важнейшими масштабными проектами не оставили без внимания и вопросы, поднятые народом.

«В результате административно-территориальной реформы, которая успешно реализована в качестве пилотного проекта в Тюпском районе и Нарынской области в прошлом году, мы полны решимости провести аналогичную консолидирующую реформу и в других регионах. Такие шаги были предприняты с учетом международного опыта. Нам нужно следовать мировым трендам, строить больше крупных городов, нужно двигаться в сторону развития», — сказал президент.

Высказался глава государства и об образовании.

«Мы начали уделять внимание школам, которые закладывают основу образования. Если ранее мы придавали значение обновлению школьных зданий и повышению зарплат учителей, то теперь также будем акцентировать внимание и на качестве школьных программ и учебников. Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая!» — завершил свое выступление глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289593/
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