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Общество

«КурулTime». В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров

В Бишкеке в АУЦА проходит Второй курултай топовых блогеров и инфлюэнсеров Кыргызстана и Казахстана «КурулTime». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«КурулTime» — это место сбора известных блогеров и инфлюэнсеров страны, где обсуждаются актуальные вопросы медиарынка. Программа включает в себя самые интересные и актуальные темы: тренды и вызовы, риски и возможности для блогосферы, монетизацию блога, а также навыки и инструменты, необходимые для профессионального роста. На курултае вы не только познакомитесь с топовыми блогерами, но и сможете задать им интересующие вас вопросы, поделиться собственным опытом с широкой аудиторией и обсудить будущее блогосферы в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Среди прочих ожидается выступление популярного казахстанского блогера Жеки Фэтбэлли (Женис Омаров). Он поделится секретами продвижения и тем, как оставаться актуальным блогером на протяжении 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261195/
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