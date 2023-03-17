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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». Минкультуры не хочет закрывать СМИ

В Ленинском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ.

По словам главы департамента информации и массовых коммуникаций Салкын Сарногоевой, ведомство не ставит своей задачей закрыть «Азаттык». Чиновница отметила, что информационную войну Кыргызстану удалось выиграть благодаря профессиональной и добросовестной работе медиасообщества. Но от иска Минкультуры при этом не отказывается и настаивает на проведении лингвистической экспертизы.

Ответчики между тем просят суд отказать Минкультуры в удовлетворении иска, поскольку он неправомерен. Сторона заявителя не представила никаких доказательств, что репортеры «Азаттык Медиа» занимались разжиганием вражды, пропагандой войны и подрывом национальной безопасности, или распространяли недостоверную информацию.

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261164/
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