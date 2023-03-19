В Бишкеке 19 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 12 часов 4 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Московской, Манасчи Сагынбая.
У кого намечается той
Русланбек Жакышов
Родился 19 марта 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Утвержден герб Пишпека
В 1908 году утвержден герб Пишпека.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Сабира Кумушалиева
В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.
С 1934-го — актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.
За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Блистала в труднейшем жанре — комедийном.
Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».
Умерла 15 сентября 2007 года.
Умер государственный деятель Исхак Раззаков
Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Возглавляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после победы в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, когда на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.
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