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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». В Минкультуры не помнят содержание сюжета, который оспаривают

В Ленинском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ.

Представители ответчика поинтересовались, была ли представлена в оспариваемом сюжете позиция кыргызской стороны и в чем она заключалась. Но чиновники Минкультуры не смогли ответить, сославшись на то, что не помнят, и предложили еще раз посмотреть сюжет.

Пояснить, какие именно реплики журналистов, интервьюеров, ведущего угрожают национальной безопасности, истцы тоже не смогли. Нет заключения лингвистической экспертизы. Это ходатайство суд оставил открытым.

В Минкультуре признали, что заявителя, требующего блокировать «Азаттык», не было. Профильное ведомство самостоятельно приняло решение приостановить работу сайта.

Между тем чиновники отметили, что среди журналистов, которых Минкульт поблагодарил за хорошую работу при освещении вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, были и репортеры «Азаттыка».

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261138/
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