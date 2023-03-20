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Общество

Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в Бишкеке покажут для пенсионеров бесплатно

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 22 марта приглашает на благотворительный показ спектакля «Женитьба Бальзаминова». Об этом сообщили в театре.

Вход на спектакль бесплатный для пенсионеров.

В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Начало в 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260632/
просмотров: 2724
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