Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в Бишкеке покажут для пенсионеров бесплатно

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 22 марта приглашает на благотворительный показ спектакля «Женитьба Бальзаминова». Об этом сообщили в театре.
Вход на спектакль бесплатный для пенсионеров.
В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.
Начало в 14.00.