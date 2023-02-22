16:27
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 674,2 миллиона, умерли более 6,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 153 тысячи 158 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 674 миллиона 266 тысяч 379 человек. Больше всего в США (103 миллиона 168 тысяч 534), Индии (44 миллиона 685 тысяч 132), Бразилии (36 миллионов 987 тысяч 682), Франции (39 миллионов 800 тысяч 890), Великобритании (24 миллиона 574 тысячи 823), России (21 миллион 878 тысяч 868), Турции (17 миллионов 42 тысячи 722), Аргентине (10 миллионов 43 тысячи 308), Иране (7 миллионов 567 тысяч 161), Колумбии (6 миллионов 356 тысяч 468), Испании (13 миллионов 755 тысяч 956), Италии (25 миллионов 547 тысяч 414) и Германии (38 миллионов 18 тысяч 111).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 864 тысяч 223. За сутки показатель вырос на 682 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 117 тысяч 820 человек, Бразилии — 698 тысяч 50, Индии — 530 тысяч 761, Мексике — 332 тысячи 839, России — 387 тысяч 899, Великобритании — 219 тысяч 177, Италии — 187 тысяч 850.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 632 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 497 тысяч 449, Узбекистане — 250 тысяч 873, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259116/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане дождь со&nbsp;снегом и&nbsp;шквалистый ветер Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
16 марта, суббота
16:02
Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о намерении баллотироваться Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о нам...
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:33
Общегородской субботник в Бишкеке состоится 23 марта
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
14:31
Выборы по Ошскому округу. Составлен предварительный список избирателей