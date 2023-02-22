COVID-19 в мире. Заразились более 674,2 миллиона, умерли более 6,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 153 тысячи 158 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 674 миллиона 266 тысяч 379 человек. Больше всего в США (103 миллиона 168 тысяч 534), Индии (44 миллиона 685 тысяч 132), Бразилии (36 миллионов 987 тысяч 682), Франции (39 миллионов 800 тысяч 890), Великобритании (24 миллиона 574 тысячи 823), России (21 миллион 878 тысяч 868), Турции (17 миллионов 42 тысячи 722), Аргентине (10 миллионов 43 тысячи 308), Иране (7 миллионов 567 тысяч 161), Колумбии (6 миллионов 356 тысяч 468), Испании (13 миллионов 755 тысяч 956), Италии (25 миллионов 547 тысяч 414) и Германии (38 миллионов 18 тысяч 111).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 864 тысяч 223. За сутки показатель вырос на 682 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 117 тысяч 820 человек, Бразилии — 698 тысяч 50, Индии — 530 тысяч 761, Мексике — 332 тысячи 839, России — 387 тысяч 899, Великобритании — 219 тысяч 177, Италии — 187 тысяч 850.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 632 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 497 тысяч 449, Узбекистане — 250 тысяч 873, Таджикистане — 17 тысяч 721.