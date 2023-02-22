Хадж-2023. Авиакомпания Jazeera Airways будет обслуживать паломников из КР

Авиакомпания Jazeera Airways победила в конкурсе на определение авиаперевозчика для кыргызстанских паломников. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По его данным, кувейтская авиакомпания будет осуществлять перелеты для организации доставки верующих из КР, которые отправляются к святым местам Мекки и Медины.

Напомним, заявку подали четыре кыргызские и арабские авиакомпании, в том числе Flynas, которая в 2022 году перевозила паломников, но на первом этапе конкурсного отбора ни одна из них не отвечала требованиям. ДУМК объявило конкурс повторно. В нем могли участвовать только авиакомпании Кыргызстана и Саудовской Аравии.