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Общество

Хадж-2023. Авиакомпания Jazeera Airways будет обслуживать паломников из КР

Авиакомпания Jazeera Airways победила в конкурсе на определение авиаперевозчика для кыргызстанских паломников. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По его данным, кувейтская авиакомпания будет осуществлять перелеты для организации доставки верующих из КР, которые отправляются к святым местам Мекки и Медины.

Напомним, заявку подали четыре кыргызские и арабские авиакомпании, в том числе Flynas, которая в 2022 году перевозила паломников, но на первом этапе конкурсного отбора ни одна из них не отвечала требованиям. ДУМК объявило конкурс повторно. В нем могли участвовать только авиакомпании Кыргызстана и Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия выделила 6 тысяч квот для кыргызстанских паломников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259115/
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