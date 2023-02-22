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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». Суд обязал МВД предоставить материалы о блокировке счетов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение жалобы адвоката учреждения «Азаттык Медиа» на бездействие следователя МВД Улана Джапекова.

Суд обязал МВД предоставить информацию об уголовном деле, послужившем основанием для блокировки банковских счетов информационного ресурса. Судья Тилек Турдукулов отметил, что в действиях следователя Улана Джапекова имеются нарушения закона. Адвокатам журналистов разрешили ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики обратилось в Ленинский районный суд Бишкека с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ. Но на предварительные слушания, назначенные на 9 февраля, представители истца в суд не пришли. Минкультуры направило ходатайство о переносе слушаний и назначении лингвистической экспертизы.

В конце октября 2022-го Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259102/
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