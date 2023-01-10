В Бишкеке временно изменили маршрут троллейбуса № 7. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, это связано с ремонтом водопровода по улице Асаналиева.

Временно конечной остановкой будут микрорайон «Тунгуч» и Мясокомбинат. Троллейбус до окончания ремонтных работ не будет курсировать в жилом массиве «Ак-Орго».

Ранее в мэрии сообщили, что изменен троллейбусный маршрут № 7. Он курсирует по улице Толстого. Маршрут № 9 временно закрыт.

Мэрия приносит горожанам извинения за неудобства и просит планировать маршрут с учетом изменений.