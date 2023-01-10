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Общество

Тело погибшего в Санкт-Петербурге кыргызстанца отправят на родину

Посольство КР в РФ поможет отправить тело скончавшегося в Санкт-Петербурге кыргызстанца на родину. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По информации канцелярии посольства, 24-летний гражданин КР 1 января 2023 года с травмами головы попал в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи.

Согласно предварительной информации, между друзьями, которые выпивали в кафе, произошел инцидент. В ходе конфликта участник пьяной драки нанес удар бутылкой по голове кыргызстанца, в вследствие чего он получил открытую мозговую травму и скончался в больнице 7 января.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК РФ. Подозреваемого поместили в ИВС для дальнейших следственных действий.

Канцелярией посольства Кыргызстана в России прорабатывается вопрос по оказанию содействия в оформлении необходимых документов для отправки груза 200 в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255238/
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