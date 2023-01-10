К Земле приближается комета. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом

К Земле приближается открытая в 2022 году комета C/2022 E3 (ZTF). Через несколько недель земляне смогут наблюдать космический объект даже без помощи профессионального оборудования. Об этом пишет ruspioner.ru со ссылкой на портал Phys.org.

Ожидается, что комета приблизится к Солнцу 12 января, а мимо Земли пройдет 1 февраля. Ее диаметр около 1 километра — по космическим меркам это не много, однако скромный размер компенсируется тем фактом, что траектория проекта C/2022 E3 будет проходить близко к Земле. Специалисты предполагают, что объект окажется в два раза ярче ожидаемого.

Комету можно будет разглядеть в обычный бинокль и даже невооруженным глазом. Наибольшей яркости она достигнет в начале февраля, но из-за полнолуния жители Земли этого могут не увидеть. Поэтому самым лучшим временем для наблюдения астрономы называют конец января, когда C/2022 E3 (ZTF) пройдет между созвездиями Большой и Малой Медведицы.