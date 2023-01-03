В детской больнице не комментируют арест врачей в интересах следствия

В Городской клинической детской больнице скорой медицинской помощи отказались прокомментировать арест врачей, ссылаясь на тайну следствия.

Главный врач медучреждения Акылбек Маманов также опроверг информацию главы медицинского профсоюза Бермет Барыктабасовой о том, что больница задыхается от наплыва маленьких пациентов. «Рук катастрофически не хватает. Сезон ОРВИ в разгаре. Один из задержанных врачей — первый дежурант по больнице, ургентный врач. Другой — золотые руки больницы, третий реаниматолог. Операции встали. Работать некому», — написала она на своей странице в Facebook.

«Это дезинформация. У нас есть и другие специалисты, хирурги. Работаем, справляемся. А больных было много и раньше. В этом году сами слышали про вирус», — сказал Акылбек Маманов 24.kg.

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Он подчеркнул, что в больнице не позволяют допускать халатность в работе. «Все держится под контролем. Каждое движение делается по закону медицины. Все работают по принятым руководствам. Иначе было бы много проблем», — добавил главврач.

Напомним, в Бишкеке задержаны врачи Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы. Предположительно причина задержания — смерть ребенка в НЦОМиД. Пятерых водворили в СИЗО-1 столицы, еще одного отпустили под домашний арест.

Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а точнее, из-за того, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица. Начат сбор средств для помощи задержанным медикам.

В НЦОМиД от комментариев также отказались.