Чтобы не лежали в коридорах. Как идет стройка новых корпусов больниц в Бишкеке

«Мест нет, полежите пока в коридоре» — наверняка эту фразу слышали многие из нас или наших близких при обращении в городские больницы. Их построили в Бишкеке давно, и они не рассчитаны на выросшее в несколько раз население. Запущенная административно-территориальная реформа (АТР) привела к увеличению столицы втрое, а значит и нагрузка на организации здравоохранения будет расти.

До 50 родов в сутки

Родильный дом № 1, построенный в 1936 году, один из первых в стране. Ежегодно здесь принимают около 5 тысяч родов.

Медучреждение обслуживает женское население Свердловского района Бишкека. По словам главврача роддома Замиры Матубраимовой, численность женщин репродуктивного возраста после АТР в районе достигла 130-150 тысяч.





Капсулу под строительство нового корпуса заложили в декабре 2024 года. Тогда Минздрав сообщал, что пятиэтажное здание, рассчитанное на 200 коек, будет готово через год. Сметная стоимость — 413 миллионов сомов, подрядчиком определен «Кыргызстройсервис».

Однако, по словам прораба Элдоса Курманбекова, это будет шестиэтажный корпус на 150 мест — внесли изменение в проект. Идет параллельное проектирование, архитектурной части пока нет.





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Старое здание, по данным медработников, не отвечает требованиям санитарных правил и норм по квадратуре. Площадь родзала, например, должна быть 24 квадратных метра, а сейчас меньше, в палатах лежат по пять-шесть женщин. В новом корпусе планируют двух- и трехместные палаты.

Здание оборудуют операционными залами, реанимацией для женщин и новорожденных. Предусмотрены послеродовое отделение и отделение патологий, административный блок. На цокольном этаже планируют разместить лабораторию, лекарственный склад, кухню, гардеробную для сотрудников медучреждения.

Старый корпус сносить, по словам Замиры Матубраимовой, не будут — организуют гинекологическое и амбулаторно-диагностическое отделение (АДО).

Сейчас АДО нет, а отделение гинекологии рассчитано всего на пять коек. Планируется приобрести лапароскоп, гистероскоп, кольпоскоп; проводить малоинвазивные операции. Это улучшит доступ женщин к медицинским услугам.

Главврач отметила большое число внутренних мигранток с временной пропиской. Большинство состоит на учете в поликлиниках по месту жительства. Но есть случаи, когда беременные до последнего не встают на учет, с анемией и другими проблемами. Примерно 5 процентов родов, по ее словам, проходят с осложнениями.

С кадрами в роддоме № 1 особых проблем нет (кроме неонатологов), но текучка среди среднего и младшего персонала бывает.

Разгрузить детскую больницу

Городской детской больнице скорой медицинской помощи, известной в народе как Третья детская, тоже не просто.

Хирургический корпус построили в 1964 году, соматический — в 1977-м. Тогда население Бишкека не превышало полумиллиона человек. Сейчас же в столице свыше 1,3 миллиона человек, а размеры медучреждения практически прежние. Коридоры узкие, в палатах по четыре-шесть больных. При этом там принимают всех обратившихся, в том числе и приезжих, несмотря на прописку. В помощи никому не отказывают.

В 2024 год в детскую больницу обратилось более 285 тысяч пациентов, из них 40 процентов госпитализировали.

В летнее время особенно много хирургических пациентов, а в осенне-зимнее — соматических.

Поиски спонсоров для строительства нового корпуса вели с начала 2000-х, и лишь в сентябре 2022 года заложили капсулу под четырехэтажное здание. Финансирование — за счет льготного кредита Саудовского фонда развития.









Главный врач детской больницы Акылбек Маманов отметил, что новый корпус строят по мировым стандартам, он рассчитан на 212 коек, в одной палате будет по два пациента.

Предусмотрены отделения экстренной хирургии, нейрохирургии, хирургии новорожденных, гнойной, торакальной хирургии и другие. Особенность корпуса — в каждом отделении будет свой операционный блок.









Вакансии в детской больнице всегда есть, заявки руководство подает в Минздрав.

Создать новую службу

Проводить операции и оказывать услуги диализа тут не планируют — появится поликлиническая часть и отделения на 120-150 коек.

На территории Национального госпиталя «Кыргызстройсервис» строит пятиэтажный центр трансплантации органов и гемодиализа, где будут вести пациентов до, вовремя и после пересадки органов.

«Трансплантацию ведут в НЦОМиД, больнице кыргызско-турецкой дружбы, НХЦ тоже готов стартануть. Главная проблема именно в подготовке и ведении таких пациентов. После операции люди по незнанию месяцами не встают на учет. Пока этими вопросами занимается Нацгоспиталь, но чтобы скоординировать все усилия, и реализуется эта идея. Предполагаем создать отделение реабилитации, чтобы пациентам делать назначения и в последующем вести в том числе онлайн. Не могут же пациенты постоянно приезжать в Бишкек из Оша, Баткена или Каракола», — пояснил главврач Нацгоспиталя Бакыт Тологонов.





зарегистрировано 1 тысяча 232 человека с пересаженными органами, диализ получали более 2,6 тысячи человек.

Число людей с пересаженными органами постоянно растет, как и потребность в постоперационном ведении.

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«Сегодня в НГ есть 35 коек в отделении нефрологии с тремя нефрологами. Но это не служба, а здесь предполагается создание именно новой службы под ключ, которая будет заниматься всеми видами трансплантации — почек, печени, костного мозга и так далее. Также тут будут определять — пора ли пациенту на диализ, сколько сеансов он получит, в какой дозировке. После стартовой процедуры диализа пациентов будут переводить в другие диализные центры», — добавил Бакыт Тологонов.

По его расчетам, до декабря должны завершить строительство, а к первому кварталу 2026-го центр заработает.

«Необходимости в дорогостоящем оборудовании не будет. Главное — сконцентрировать специалистов, это нам под силу. Кадры уже готовим, принимаем молодых сотрудников, которые к моменту запуска центра станут относительно опытными», — отметил руководитель Нацгоспиталя.

Сметная стоимость объекта составляет 446,6 миллиона сомов.