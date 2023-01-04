08:50
USD 87.87
EUR 97.78
RUB 0.97
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 января облачно, снег. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 9 часов 7 минут.

С 1 по 8 января 2023 года в Кыргызстане объявлены новогодние выходные.

У кого намечается той

Идрис Кадыркулов

Родился 4 января 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Украине.

Памятные даты

Всемирный день азбуки Брайля

4 января 2019 года впервые отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2018-го.

В 1824 году Луи Брайль создал альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определенных комбинаций выпуклых точек.

Шрифт, изобретенный Луи Брайлем, оказался очень удобен, несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сатар Айтиев

Родился 4 января 1945 года во Фрунзе. Заслуженный художник Кыргызской Республики, член Союза художников КР.

Родившийся в семье большого художника, Сатар Айтиев получил прекрасное образование как художник кино.

Работает преимущественно в станковой живописи, жанрах портрета, тематической композиции, пейзажа, натюрморта. Пробовал себя в создании монументальной живописи, сделав смальтовую мозаику.

www.art-initiatives.org
Фото www.art-initiatives.org. Мозаичное панно «Возрождение» в Бишкеке

Свое отношение к создаваемой на полотне теме художник передает через сложную, многокрасочную, иногда монохромную, пастозную живопись, тщательно проработанным сложным композиционным и колористическим построением.

Его картины красивы, портреты психологичны. Среди работ Сатара Айтиева «Поэты. Посвящение», «Отец мой», «Портрет», «Песня», «Трио. Молодежь Киргизии», диптих «Апофеоз войны».

Умер акын Тоголок Молдо

из интернета
Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

10 июня 1860 года в местности Куртка Нарынской области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов).

Слагать стихи и записывать их он начал с 14 лет.

Знаток фольклора Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942-го.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо. Его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет акына изображен на купюре 20 сомов.

Умер актер Александр Балбекин

ГНРТД имени Ч.Айтматова
Фото ГНРТД имени Ч.Айтматова. Александр Балбекин в спектакле «Дон Жуан»

Родился 1 октября 1943-го. Советский, кыргызский актер, режиссер, писатель, заслуженный артист Киргизской ССР (1990).

В 1973-2009 годах — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Надежды Крупской.

Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый Современник».

Умер 4 января 2015-го.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева и Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — на новогодние спектакли.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254748/
просмотров: 5039
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях обсуждают отдых сына Камчыбека Ташиева и&nbsp;племянницы Садыра Жапарова В соцсетях обсуждают отдых сына Камчыбека Ташиева и племянницы Садыра Жапарова
На&nbsp;500 сомов и&nbsp;выше. На&nbsp;сколько увеличится страховая часть пенсии в&nbsp;Кыргызстане На 500 сомов и выше. На сколько увеличится страховая часть пенсии в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке продолжают проверять горожан, поливающих участки питьевой водой В Бишкеке продолжают проверять горожан, поливающих участки питьевой водой
Профсоюз &laquo;Тазалыка&raquo; недоволен главой предприятия. Требует уволить Рамиза Алиева Профсоюз «Тазалыка» недоволен главой предприятия. Требует уволить Рамиза Алиева
Бизнес
Банкинг будущего. &laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новый филиал и&nbsp;запустил онлайн-кредиты Банкинг будущего. «Бакай Банк» открыл новый филиал и запустил онлайн-кредиты
Акция от&nbsp;Doscredobank! SWIFT-переводы в&nbsp;китайских юанях&nbsp;&mdash; БЕСПЛАТНО! Акция от Doscredobank! SWIFT-переводы в китайских юанях — БЕСПЛАТНО!
Жители Джалал-Абада смогут оплачивать муниципальные услуги через Balance.kg Жители Джалал-Абада смогут оплачивать муниципальные услуги через Balance.kg
Арендаторы ТЦ&nbsp;Vefa снова в&nbsp;ожидании. У&nbsp;здания может быть новый хозяин Арендаторы ТЦ Vefa снова в ожидании. У здания может быть новый хозяин
22 июля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 июля, пятница
23:53
Не соблюдали санитарные нормы. В городе Ош закрыли еще 33 медцентра
23:27
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:11
Группа мусульман в Москве устроила акцию протеста из-за проверки мечети полицией
22:58
В Баткене появились камеры с функцией распознавания лиц
22:25
В Бишкеке открыли шахматную аллею