Массовые аресты. Десять человек прекратили голодовку

Десять членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, фигурирующие в уголовном деле об организации массовых беспорядков с целью захвата власти, прекратили голодовку. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе СИН.
Имена и фамилии отказавшихся от участия в акции в СИН не назвали, уточнив, что продолжили протест четверо мужчин. Женщины, кто держал голодовку, прекратили ее.
Однако никаких официальных заявлений от самих подследственных, кроме Азимбека Бакназарова, Чингиза Капарова и Айданбека Акматова, о прекращении голодовки не поступало.
Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.
С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.