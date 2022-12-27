Массовые аресты. Десять человек прекратили голодовку

Десять членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, фигурирующие в уголовном деле об организации массовых беспорядков с целью захвата власти, прекратили голодовку. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе СИН.

Имена и фамилии отказавшихся от участия в акции в СИН не назвали, уточнив, что продолжили протест четверо мужчин. Женщины, кто держал голодовку, прекратили ее.

Однако никаких официальных заявлений от самих подследственных, кроме Азимбека Бакназарова, Чингиза Капарова и Айданбека Акматова, о прекращении голодовки не поступало.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.