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Общество

Индия возобновила выдачу кыргызстанцам электронных виз

Правительство Индии возобновило выдачу электронных виз гражданам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, в 2020 году индийская сторона временно приостановила выдачу электронных виз.

Сейчас кыргызстанцам доступны электронная бизнес-виза, виза для участия в конференции, медицинская виза для пациента и сопровождающих лиц и туристическая виза.

Подробно с правилами подачи заявления на электронную визу можно ознакомиться на официальном сайте посольства в разделе «Консульские услуги».
 
Для получения информации, касающейся оформления виз, можно также отправить электронное письмо по адресу indian-evisa@gov.in.
 
«Посольство Индии продолжит оказывать визовые услуги. Электронная виза будет выдаваться в дополнение к обычным услугам, предоставляемым диппредставительством», — заключили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253697/
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