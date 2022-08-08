Суд по событиям в Кой-Таше будет проходить в открытом режиме. Решение принял председательствующий на процессе Азирет Медеров.

В суде объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 10 августа.

Отметим, ранее гособвинение настаивало на закрытом рассмотрении дела, сославшись на то, что в нем фигурируют сотрудники ГКНБ, в том числе и в качестве потерпевших.

Сторонники бывшего главы государства сегодня вышли на акцию протеста в годовщину кой-ташских событий. У здания Первомайского районного суда собралось около 100 человек.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020-го, но подсудимый был оправдан.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ. Заседания суда не проходили с мая.