Цифра дня. 25 преступлений сексуального характера выявили в Первомайском районе

За полгода в Первомайском районе Бишкека зарегистрировано 25 преступлений сексуального характера и 14 фактов семейного насилия. Об этом стало известно на совещании координационного совета по профилактике правонарушений и по оказанию помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщается на странице акимиата в Facebook.

По его данным, в отделе поддержки семьи и детей (ОПСД) зафиксировано 13 фактов, следствие ведется по пяти случаям, два материала в суде, пять дел прекращены за отсутствием состава преступления, один материал передан по территориальности. По остальным 26 фактам проводится работа согласно нормативно-правовым актам по правам детей.

Кроме того, зарегистрировано четыре факта попытки суицида, оказана психологическая и иная помощь.

УВД Первомайского района зарегистрировало 40 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из них 25 направлено в суд, 8 прекращено, 7 на рассмотрении. На профилактический учет поставлено около 240 детей, из них 45 из неблагополучных семей. За время рейдов выявлено более 50 подростков.

«По итогам полугодия на учете в ЦСМ города у семейных врачей состояло 20 беременных подростков, 8 уже родили, остальные находятся под наблюдением. В Первомайском районе взято на учет четыре девочки», — добавили в акимиате.