В Бишкеке начали продавать уголь по 4 тысячи сомов за тонну. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызкомур».

По ее данным, сегодня по адресу улица Алыкулова, 6, выгружено более 100 тонн угля.

Склады также открыты в пяти точках Бишкека: улица Мурманская, 6, район предприятия «Кыргыз Темир» (улица Мурманская, 4а/2), на пересечении улиц Алма-Атинской и объездной, в жилмассивах «Кара-Жыгач», «Ак-Босо».

«В этих точках население может купить сортовой уголь из Кара-Кече», — отметили в «Кыргызкомуре» и призвали граждан готовиться к зиме уже сейчас.