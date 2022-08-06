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Общество

Большой концерт звезд кыргызской эстрады прошел на Иссык-Куле

Фото Юрия Кузьминых. Концерт звезд кыргызской эстрады в Чолпон-Ате

Звезды кыргызской эстрады, ехавшие в Чолпон-Ату на большой концерт, посвященный 55-летию телекомпании «ЭлТР», в Боомском ущелье попали в огромную пробку из-за селя. Шоу перенесли на несколько часов.

Непредвиденная заминка, которая ждала собравшихся на иссык-кульском ипподроме зрителей, в этот вечер оказалась единственной. Пришедшие на концерт получили истинное удовольствие.

— В рамках юбилея мы проводим большой концерт. Подготовка к нему началась еще в январе. К приглашению исполнителей мы подошли со всей ответственностью. Все гости занимают первые строчки хит-парадов на кыргызских радиостанциях. Праздник изначально планировался для молодежи. Выбор его проведения сознательно пал на Иссык-Куль. Сейчас лето, разгар курортного сезона, — рассказал заведующий отделом культурных проектов телекомпании Нурбек Боркошев.

В этот вечер любителей эстрады ждало и выступление румынской группы Akcent. Она создана в 1999 году Адрианом Сынэ и популярна в Кыргызстане.

Несмотря на начавшийся дождь, концертные номера показали Айганыш Абдиева, Айдана Дека, Eazy, Тамга. Они исполнили не только полюбившиеся зрителям песни, но и новинки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241690/
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