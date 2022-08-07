Неделя-24. Повышение зарплат госслужащим и черный рынок валюты

В Кыргызстане повысят зарплаты государственным служащим. По указу президента оно будет довольно серьезным — в 2-2,5 раза в зависимости от должностей, занимаемых чиновниками. Повышение зарплат затронет и муниципальных служащих. По официальным заявлениям, делают это в том числе для «привлечения высококвалифицированных кадров и снижения рисков проявления коррупции в секторе государственного управления».

Национальный банк признал, что на фоне дефицита наличной валюты в Кыргызстане активизируется черный рынок. По его данным, представители НБ КР совместно с милицией и налоговиками проводят рейды по выявлению лиц, осуществляющих обмен наличной иностранной валюты без лицензии. Пока оштрафовали 10 человек на 175 тысяч сомов.

В Кыргызстане очередной рост заболевания коронавирусом — за неделю зарегистрировали 1 тысячу 91 новый случай. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По его данным, амбулаторное лечение получают 911 человек, госпитализированы 180 пациентов. За предыдущую неделю заболел 981 человек.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Цены ползут вверх: почему дорожают ГСМ и сахар

Фото из интернета. Государство пока не предпринимает серьезных шагов, чтобы изменить ситуацию или хотя бы стабилизировать ее

В этом году ситуация повторяется по самому худшему сценарию. Самое страшное, что дорожает дизельное топливо. Это может внести дополнительный вклад в инфляцию в стране. Пока чиновники думают, что делать, стоимость дизеля продолжает расти. Подробнее — «Стоимость ГСМ. Как дорогой дизель может спровоцировать скачок цен».

Цены на сахар в Кыргызстане растут с марта. Одной из причин, как отмечали в Службе антимонопольного регулирования, стала продажа на местном рынке тростникового сахара. Запасы свекловичного исчерпаны еще весной. Осенью отечественные заводы возобновят переработку сахарной свеклы, получив собранный урожай от фермеров. Повлияет ли это на снижение стоимости продукта? Об этом в материале «Рост цен. Ждать ли кыргызстанцам снижения стоимости сахара».

Доллары вернулись в тень

Фото 24.kg. В Кыргызстане серьезные проблемы с наличными долларами, которыми воспользовались перекупщики

С начала весны кыргызстанцы сталкиваются с проблемами наличной валюты. Найти доллары все сложнее, а точнее практически невозможно. В обменных бюро, если и предлагают, то ветхие купюры, в коммерческих банках — различные ограничения. Нашлись и те, кто предлагает купить валюту по явно завышенному курсу. Стало очевидным, что к нам вернулся черный рынок валюты. Подробнее — «Долларовая лихорадка, или Как в Кыргызстан вернулся черный рынок валюты».

Спиртовая монополия от государства

В Кыргызстане указом президента ввели абсолютную монополию на производство, импорт, хранение и реализацию спирта. Это решение обсуждалось больше года и принято вопреки мнению бизнеса. Власти заявляют о борьбе с контрафактом и теневым рынком, а бизнес — об отсутствии конкуренции и уничтожении предпринимателей. О ситуации в материале «Монополия на спирт: почему у бизнеса больше вопросов, чем ответов».

Метания властей в поддержке предпринимателей

Фото из интернета. Эксперты считают, что бизнесу как помогли новым указом, так и усложнили жизнь

Президент 28 июля 2022 года подписал Указ «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства». В документе определены 12 мер, которые должны облегчить налоговое бремя. Однако эксперты не разделяют оптимизма властей, указывая на противоречивые пункты в указе. Подробнее — «Помощь бизнесу. Плюсы и минусы нового указа президента».

Возобновляемая энергия, которой не пользуется Кыргызстан

В нашей стране ежегодно вырабатывается около 15 миллиардов киловатт-часов. По данным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», это максимум энергосистемы. В республике уже дефицит электроэнергии, особенно зимой. По подсчетам специалистов, потенциал возобновляемых источников энергии в республике очень высок. Однако сегодня на их долю в общем энергетическом балансе приходится всего 1 процент. Подробнее — «Альтернативная энергетика. Что мешает ее развитию в Кыргызстане».

Зачем опять хотят менять закон о выборах

Фото из интернета. В Кыргызстане могут отказаться от одномандатных округов на выборах депутатов Жогорку Кенеша

Межведомственная группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная по инициативе ЦИК в начале июня, не может собраться. Как пояснил 24.kg один из ее представителей, заместитель директора ассоциации «Гражданская платформа» Эльдияр Джумабаев, за полтора месяца состоялось только ознакомительное заседание. При этом пакет поправок должен быть готов и представлен на общественное обсуждение к сентябрю.

Почему МВД не расследовало дело об угоне дорогих машин

В Кыргызстане больше 10 лет действует группировка, которая привозит из России угнанные машины премиум-класса и продает в стране. Милиция и спецслужбы расследуют уголовное дело, но не могут привлечь к ответственности фигурантов. Один из подозреваемых — генеральный директор «ЦУМ Холдинг» Кайрат Акматалиев — подарил машины министру внутренних дел Улану Ниязбекову. Не это ли стало поводом для затягивания расследования? 24.kg получило материалы громкого уголовного дела, которое расследовали МВД и ГКНБ.

Когда бишкекчане делают город лучше

Фото Рады Валентина кызы. Набережная реки Аламедин

В Бишкеке есть две реки, набережные которых могли бы стать отличным местом для комфортного отдыха. Городские чиновники много лет обсуждают вопрос, но дальше слов дело не идет. Более того, часть территорий возле рек теперь еще и застроена, доступа к воде нет. Активисты устали ждать и решили взять дело в свои руки — при помощи горожан и гостей столицы обустроить небольшой участок набережной реки Аламедин возле Ботанического сада. Подробнее — «Шанс для набережной: бишкекчане не стали ждать чиновников и обустраивают ее сами».

Торговля людьми. Что делать, если попал в беду

Ежегодно 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Сексуальная эксплуатация является наиболее распространенной формой эксплуатации, за ней следует принудительный труд. Руководитель общественного объединения «Эл агартуу» Нуржан Тулегабылова и директор общественного фонда «Инсан — Лейлек» Гульнара Дербишева рассказали 24.kg, что делать и куда обращаться за помощью, если вдруг попали в беду.

Итальянка о жизни в Бишкеке

Фото из личного архива Бетты

26-летняя Бетта родом из Рима (Италия) оказалась в Кыргызстане не случайно. Здесь она живет и работает почти два года. Своими впечатлениями о городе и стране девушка поделилась в интервью 24.kg.

Топ-10 вредных финансовых привычек

Сейчас о финансовой грамотности говорят на каждом углу. Многие пытаются следовать советам известных финансовых гуру. Но сталкиваются с тем, что ничего не получается. Финансовая грамотность — это не только умение считать, но и понимание своих потребностей. У многих из нас есть вредные привычки, которые и «сжирают» бюджет и не дают развиваться. Экономисты выделяют десять основных вредных финансовых привычек и способов борьбы с ними.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Перевал Долон, Нарын

Летние дни пролетают необычайно быстро. Вот уже и второй месяц отпускного сезона завершился. Но время для отдыха еще есть — на Иссык-Куле начинается бархатный сезон. Так что пора в путь. Подробнее — «Мгновения жизни. Аллея молодежи в Бишкеке и перевал Долон».

Как не утонуть, когда купаешься

С начала года в Кыргызстане утонули 62 человека, больше половины из них — дети. Несчастные случаи происходят по всей стране. Тренер по плаванию и бегу, мастер спорта КР по современному пятиборью, бронзовый призер чемпионата Азии Алина Меремьянина рассказала 24.kg, по каким причинам люди чаще всего гибнут на воде и о том, как обезопасить себя и близких.