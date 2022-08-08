Карт-бланш от кабмина: что происходит за кулисами Театра оперы и балета

В середине лета артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева украсили культурную жизнь столицы, зародив добрую традицию концертов под аркой. Директор театра Алмаз Истамбаев в беседе с 24.kg рассказал, кому принадлежит идея и какие еще сюрпризы ждут ценителей высокого искусства.

— Кому принадлежит идея проведения концертов под театральной аркой?

— Идея принадлежит народному художнику Кыргызской Республики Марату Шарафидинову. Мы прогуливались с ним вокруг театра, и он поделился мыслью о том, что под аркой можно провести шикарный концерт. Архитектура обеспечит хорошую акустику, а вид на парк послужит натуральной декорацией.

Тогда же министр культуры Азамат Жаманкулов поручил нам продумать новую концепцию летнего театрального сезона. Летом к нам прилетает много туристов, а в культурной жизни столицы затишье, потому что все театры закрыты. Концерты под аркой подошли под этот формат. Отныне мы будем работать круглый год.

Фото из личного архива Алмаза Истамбаева.

— Как на это отреагировали артисты?

— Поначалу коллектив противился. Но мы провели гала-концерт под аркой в честь закрытия 79-го театрального сезона, и все были от этого в восторге. Артистам понравилось, как встречает их публика.

Публике понравилась встреча с артистами в новом формате. Теперь каждую неделю со среды по воскресенье мы проводим концерты под открытым небом.

Фото из архива театра.

У нас уже много постоянных зрителей. Те, кто покупают билеты, садятся на скамейки. Есть зрители, которые приносят пледы с провиантом и устраивают пикник под классическую музыку, прям как в Европе.

— Приходят на концерты иностранные гости?

— Безусловно, о наших концертах уже говорят в Санкт-Петербурге. Я был там недавно и услышал от коллег много комплементов. Но мне было вдвойне приятнее от встречи с гостями из Франции. Они за неделю до прибытия в Бишкек приобрели билеты на наш концерт под аркой, но в тот день из-за дождя мы отменили выступление. Французы были очень расстроены, узнав об этом. Мы познакомились и пригласили их на следующий музыкальный вечер.

Фото из архива театра. На концерт под аркой зрители приходят с удовольствием

— Приносит ли доход новая форма выступлений?

— Да. Билеты стоят 300 сомов. С каждого концерта выходит в среднем по 10 тысяч сомов. С минимальными затратами на организацию мы получаем хороший театральный доход, чего уже давно не наблюдалось. Для проведения концерта в Большом или Малахитовом залах нужно мощное освещение, от чего расходуется много энергии. А тут все в естественных условиях, светильники используем небольшие только для подсветки. К тому же молодые артисты рады тому, что им теперь не надо уходить до осени в отпуск без содержания.

Фото из архива театра . Концерт под аркой

— Артистам и работникам театра ведь повысили заработанную плату?

— С 1 апреля подняли на 70 процентов. К сентябрю ожидается надбавка 30 процентов. Для примера могу озвучить оплату труда молодых артистов. Если раньше они получали в среднем 7 тысяч в месяц, то сейчас они получают около 16-20 тысяч сомов. Наши уборщицы получали по 2-3 тысячи. Сейчас их оклад составляет около 9 тысяч.

— Решаете вопрос с текучкой кадров?

— Мы сейчас проводим политику возвращения. Мы уже приняли в свою труппу премьера Мариинского театра Каната Надырбека и его супругу приму-балерину Ирину Сапожникову. Наши ряды пополнили солисты оперы — Кундуз Карыпбаева вернулась из Турции и Эрмек Мараимов из России. Также возвращаются артисты балета и музыканты оркестра.

Мы делаем все, чтобы ребята не покидали театр. Мы получили полный карт-бланш для творчества, и кабмин уверил нас о повышении заработных плат артистов до 100 тысяч сомов.

Постепенно к этому придем. Нужно показать хорошую работу. Сейчас наши артисты в среднем получают 30 тысяч.

— В январе 2019 года в театре прошел турнир по киберспорту. Вокруг этого события разразился большой скандал, и было сказано много критики. Что вы думаете по этому поводу?

— Ведущие IT-специалисты проводят свои презентации именно в оперных театрах. Это очень престижно. Задолго до моего назначения на должность директора у нас был благотворительный проект совместно с программистами со всего мира IT-Classica. Я не вижу в этом ничего плохого. Если сейчас ко мне придут и предложат провести нечто подобное, то я с удовольствием соглашусь. Они платят прекрасную аренду. За эти деньги мы можем сшить новые костюмы для балета «Лебединое озеро». Они сейчас в ужасном состоянии. Но мы сейчас основной акцент делаем на концерты и взяли такой формат, чтобы они проходили каждый день со вторника по пятницу в Малахитовом зале, а по выходным — опера и балет в Большом.

— Чем вы порадуете зрителей в новом театральном сезоне?

— Осенью мы откроем 80-й юбилейный сезон театра. К этому событию после четырехлетней паузы ожидается возвращение оперы «Айчүрөк». Мы решили вернуть ее со старыми костюмами и новыми декорациями.

На сцене театра возродится опера «Манас» Абдыласа Малдыбаева, будет концертная версия оперы «Атадан калган туяк» на кыргызском языке. Еще мы готовим балеты «Манас», «Кыз куумай», оперетту «Айтентек».

Также у нас ожидаются громкие премьеры с мировыми звездами. Мы планируем постановку оперы Джакомо Пуччини «Богема». Ее нам подарит Московский академический музыкальный театр имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Режиссером выступит художественный руководитель театра, обладатель трех «Золотых масок» России Александр Титель.

Фото из архива театра. Режиссер Александр Титель

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» подарит нам одну из своих опер. В октябре к нам приедут из Алматы артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая со спектаклем «Кыз-Жибек», балетом «Ромео и Джульетта» и оперой «Евгений Онегин».

Для наших маленьких зрителей к нам с гастролями приедут артисты калининградского филиала «Геликон-опера» с оперой «Снегурочка». На детский репертуар мы будем делать большой упор, потому что именно они потом приведут в театр своих родителей.