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Общество

Карт-бланш от кабмина: что происходит за кулисами Театра оперы и балета

В середине лета артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева украсили культурную жизнь столицы, зародив добрую традицию концертов под аркой. Директор театра Алмаз Истамбаев в беседе с 24.kg рассказал, кому принадлежит идея и какие еще сюрпризы ждут ценителей высокого искусства.

— Кому принадлежит идея проведения концертов под театральной аркой?

— Идея принадлежит народному художнику Кыргызской Республики Марату Шарафидинову. Мы прогуливались с ним вокруг театра, и он поделился мыслью о том, что под аркой можно провести шикарный концерт. Архитектура обеспечит хорошую акустику, а вид на парк послужит натуральной декорацией.

Тогда же министр культуры Азамат Жаманкулов поручил нам продумать новую концепцию летнего театрального сезона. Летом к нам прилетает много туристов, а в культурной жизни столицы затишье, потому что все театры закрыты. Концерты под аркой подошли под этот формат. Отныне мы будем работать круглый год.

из личного архива Алмаза Истамбаева
Фото из личного архива Алмаза Истамбаева.

— Как на это отреагировали артисты?

— Поначалу коллектив противился. Но мы провели гала-концерт под аркой в честь закрытия 79-го театрального сезона, и все были от этого в восторге. Артистам понравилось, как встречает их публика.

Публике понравилась встреча с артистами в новом формате. Теперь каждую неделю со среды по воскресенье мы проводим концерты под открытым небом.

из архива театра
Фото из архива театра.

У нас уже много постоянных зрителей. Те, кто покупают билеты, садятся на скамейки. Есть зрители, которые приносят пледы с провиантом и устраивают пикник под классическую музыку, прям как в Европе.

— Приходят на концерты иностранные гости?

— Безусловно, о наших концертах уже говорят в Санкт-Петербурге. Я был там недавно и услышал от коллег много комплементов. Но мне было вдвойне приятнее от встречи с гостями из Франции. Они за неделю до прибытия в Бишкек приобрели билеты на наш концерт под аркой, но в тот день из-за дождя мы отменили выступление. Французы были очень расстроены, узнав об этом. Мы познакомились и пригласили их на следующий музыкальный вечер.

из архива театра
Фото из архива театра. На концерт под аркой зрители приходят с удовольствием

— Приносит ли доход новая форма выступлений?

— Да. Билеты стоят 300 сомов. С каждого концерта выходит в среднем по 10 тысяч сомов. С минимальными затратами на организацию мы получаем хороший театральный доход, чего уже давно не наблюдалось. Для проведения концерта в Большом или Малахитовом залах нужно мощное освещение, от чего расходуется много энергии. А тут все в естественных условиях, светильники используем небольшие только для подсветки. К тому же молодые артисты рады тому, что им теперь не надо уходить до осени в отпуск без содержания.

из архива театра
Фото из архива театра . Концерт под аркой

— Артистам и работникам театра ведь повысили заработанную плату?

— С 1 апреля подняли на 70 процентов. К сентябрю ожидается надбавка 30 процентов. Для примера могу озвучить оплату труда молодых артистов. Если раньше они получали в среднем 7 тысяч в месяц, то сейчас они получают около 16-20 тысяч сомов. Наши уборщицы получали по 2-3 тысячи. Сейчас их оклад составляет около 9 тысяч.

— Решаете вопрос с текучкой кадров?

— Мы сейчас проводим политику возвращения. Мы уже приняли в свою труппу премьера Мариинского театра Каната Надырбека и его супругу приму-балерину Ирину Сапожникову. Наши ряды пополнили солисты оперы — Кундуз Карыпбаева вернулась из Турции и Эрмек Мараимов из России. Также возвращаются артисты балета и музыканты оркестра.

Мы делаем все, чтобы ребята не покидали театр. Мы получили полный карт-бланш для творчества, и кабмин уверил нас о повышении заработных плат артистов до 100 тысяч сомов.

Постепенно к этому придем. Нужно показать хорошую работу. Сейчас наши артисты в среднем получают 30 тысяч.

— В январе 2019 года в театре прошел турнир по киберспорту. Вокруг этого события разразился большой скандал, и было сказано много критики. Что вы думаете по этому поводу?

— Ведущие IT-специалисты проводят свои презентации именно в оперных театрах. Это очень престижно. Задолго до моего назначения на должность директора у нас был благотворительный проект совместно с программистами со всего мира IT-Classica. Я не вижу в этом ничего плохого. Если сейчас ко мне придут и предложат провести нечто подобное, то я с удовольствием соглашусь. Они платят прекрасную аренду. За эти деньги мы можем сшить новые костюмы для балета «Лебединое озеро». Они сейчас в ужасном состоянии. Но мы сейчас основной акцент делаем на концерты и взяли такой формат, чтобы они проходили каждый день со вторника по пятницу в Малахитовом зале, а по выходным — опера и балет в Большом.

— Чем вы порадуете зрителей в новом театральном сезоне?

— Осенью мы откроем 80-й юбилейный сезон театра. К этому событию после четырехлетней паузы ожидается возвращение оперы «Айчүрөк». Мы решили вернуть ее со старыми костюмами и новыми декорациями.

На сцене театра возродится опера «Манас» Абдыласа Малдыбаева, будет концертная версия оперы «Атадан калган туяк» на кыргызском языке. Еще мы готовим балеты «Манас», «Кыз куумай», оперетту «Айтентек».

Также у нас ожидаются громкие премьеры с мировыми звездами. Мы планируем постановку оперы Джакомо Пуччини «Богема». Ее нам подарит Московский академический музыкальный театр имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Режиссером выступит художественный руководитель театра, обладатель трех «Золотых масок» России Александр Титель.

из архива театра
Фото из архива театра. Режиссер Александр Титель

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» подарит нам одну из своих опер. В октябре к нам приедут из Алматы артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая со спектаклем «Кыз-Жибек», балетом «Ромео и Джульетта» и оперой «Евгений Онегин».

Для наших маленьких зрителей к нам с гастролями приедут артисты калининградского филиала «Геликон-опера» с оперой «Снегурочка». На детский репертуар мы будем делать большой упор, потому что именно они потом приведут в театр своих родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241625/
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