Фонд поддержки развития туризма прошел листинг на Кыргызской фондовой бирже

Решением листингового комитета Кыргызской фондовой биржи простые акции ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» включены в официальный список биржи в категории С (стартовая категория).

По данным фонда, договор листинга подписали президенты фондов Медет Назаралиев и Елена Калашникова.

Елена Калашникова отметила, что Фонд поддержки развития туризма в КР в рамках стратегии развития рассматривает партнерские отношения с КФБ как широкую перспективу для привлечения инвестиций через фондовый рынок в сектор туризма.

«Туристическая сфера является одной из приоритетных отраслей отечественной экономики, которая вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие», — сказала она.

После прохождения процедуры листинга акций ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР» с учетом его капитала в размере 150 миллионов сомов капитализация самой биржи составила 58 миллиардов 713 миллионов сомов.