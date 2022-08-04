В КНР прошел брифинг, посвященный встрече лидеров стран Центральной Азии

В Пекине состоялся брифинг, посвященный прошедшей 21 июля в Чолпон-Ате 4-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

По ее данным, итоги саммита презентовали руководству МИД КНР, дипкорпусу иностранных представительств в Пекине, экспертам и журналистам на базе секретариата ШОС.

Посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова представила подробную информацию об итогах и значении встречи глав государств в Чолпон-Ате. В частности отмечена договоренность президентов пяти стран объединить свои усилия для обеспечения мира в регионе и создания благоприятных условий по развитию государств Центральной Азии.

21 июля в Чолпон-Ате прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. За несколько дней до саммита на официальном сайте МИД Казахстана появились любопытные документы, в том числе «О подписании Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

Отметим, Таджикистан и Туркменистан документ не подписали.