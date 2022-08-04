В Бишкеке 4 августа небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.30 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Шайыр, Салиевой;

9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 45, жилмассив «Ынтымак»;

9.00-15.00 — 12-й микрорайон, 42-53;

9.30-12.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Пионерской, Огонбаева;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Эр-Тайлак, Термечикова, Кара-Кужур, Шералиева, Садыбакасова, Кен-Кол, Ак-Туз, Ак-Марал), отрезки улиц Манаса, Щербакова, Малдыбаева, Горького, Тыныстанова, переулок Ак-Тюбинский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой, жилмассивы «Верхний Орок», «Нижний Орок», село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Зеленая, Новая, Киргизская, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова, Полевая, Мира, Луговая, Чагая, переулки Советский, Коллекторный).

У кого намечается той

Нурбек Абдиев

Родился 4 августа 1968 года. Заместитель министра внутренних дел КР.

Памятные даты

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая.

Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днем рождения этого напитка, а имя Периньон — маркой французского шампанского премиум-класса.

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всем мире и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

В Лондоне открыли первый в мире цирк

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю — еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании — с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления — появился только в конце XVIII века.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии.

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