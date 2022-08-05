Подарок Улану Ниязбекову. Почему МВД не расследовало дело об угоне дорогих машин

В Кыргызстане больше 10 лет действует группировка, которая привозит из России угнанные машины премиум-класса и продает в стране. Милиция и спецслужбы расследуют это уголовное дело, но не могут привлечь к ответственности фигурантов. Один из подозреваемых — генеральный директор «ЦУМ Холдинг» Кайрат Акматалиев — подарил машины министру внутренних дел Улану Ниязбекову. Не это ли стало поводом для затягивания расследования?

24.kg получило материалы громкого уголовного дела, которое расследовали МВД и ГКНБ.

Высокопоставленная крыша

По данным следствия, легализация и продажа угнанных машин производились под покровительством высокопоставленных чиновников.

Это уголовное дело уже три года кочует из одного ведомства в другое. Расследование по незаконному ввозу угнанных машин из России в 2019 году начало УВД Свердловского района Бишкека. Поводом стало заявление бывшего начальника отдела по угонам ГУВД столицы Ахмеда Мухаммедалиева. Тогда же возбуждено дело по статьям 359 «Подделка документов», 336 «Коррупция» УК КР.

На машинах, привезенных контрабандным путем, до сих пор ездят крупные бизнесмены. В частности, известно, что авто, ввезенное этой группировкой, было в гараже Жалила Атамбаева, а также некоторых сотрудников ЖК, МИД и мэрии Бишкека.

В 2021 году дело передали Госкомитету национальной безопасности. В документах ГКНБ говорится, что с 2010 года в Кыргызстане действует организованная преступная группа. Их участники (члены) занимаются незаконным ввозом на территорию КР дорогостоящих автомашин, угнанных в России.

По данным следствия, угнанные авто перегонялись в Кыргызстан через Казахстан.

«Далее по прибытии в страну угнанные машины при помощи должностных лиц в госорганах по подложным и поддельным документам без проверки ставились на учет в ГРС и выдавались новые госномера», — говорится в материалах дела, которое расследует ГКНБ.

Подарок для министра

Перед Новым годом, 22 декабря 2020 года, когда дело об угнанных машинах находилось в производстве в ГСУ МВД, будучи подозреваемым в совершении преступления, Кайрат Акматалиев подарил Министерству внутренних дел шесть машин. Ключи принимал лично министр Улан Ниязбеков.

Затем угнанные авто, находящиеся в розыске в России, продавали в Кыргызстане по цене ниже рыночной, владельцев уверяли, что они юридически «чистые».Главными фигурантами уголовного дела проходят генеральный директор «ЦУМ Холдинг» 37-летний Кайрат Акматалиев, его отец Айбек Акматалиев, супруга Кристина Акматалиева, сестра Айдай Акматалиева, зять Айбек Ишимов и еще 11 человек.

В мероприятии также участвовали заместители министра, начальники управлений и служб центрального аппарата. В общем вся верхушка МВД Кыргызстана принимала подарок из рук подозреваемого в коррупции. При этом о чести мундира никто из присутствующих не вспомнил.

Церемония вручения прошла открыто, информация была разослана в СМИ. Примечательно, что в пресс-релизе МВД Кайрата Акматалиева представили как бизнесмена. Ни слова о том, что он фигурирует в уголовном деле.

После этого следствие затормозилось. И спустя четыре месяца после получения дорогостоящего подарка, в середине апреля 2021 года Генпрокуратура передала дело в главное управление ГКНБ по городу Бишкеку. Причиной указано — «из-за бездействия следователя ГСУ МВД».

Таинственный спонсор раскрыт?

Я читал, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Но с 2020-го и 2021 года в отношении него и его близких у нас нет уголовных дел. Улан Ниязбеков

На пресс-конференции 18 июля 2022 года главу МВД Улана Ниязбекова спросили об этом деле и получении машины в подарок от Кайрата Акматалиева.

Министр подтвердил, что гендиректор «ЦУМ Холдинг» оказал спонсорскую помощь ведомству. При этом он заявил, что в МВД в 2020-м и 2021 году уголовное дело в отношении бизнесмена и его родственников не расследовало.

Однако доподлинно известно, что в 2020 году дело расследовало ГСУ МВД. Это подтверждается многочисленными документами и запросами следователей в компетентные органы Казахстана.

Не этот ли таинственный спонсор помог с ремонтом здания МВД?

Непотоплямые

Сам Кайрат Акматалиев в 2021 году, будучи под следствием, баллотировался в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Реформа».

По данным журналистов, Айбек Ишимов в узкой среде также известен под именем Эрнест, и при выступлении в СМИ он использует это имя. В 2021 году Эрнест Ишимов мелькает в репортаже mir24.tv как частный предприниматель и рассказывает о своем многофункциональном центре отдыха неподалеку от золотодобывающего комбината «Джеруй» в Таласской области.

Успешный предприниматель, помимо коррупции, по сей день подозревается в мошенничестве.

Одним из потерпевших в его деле является бывший начальник управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека Нурлан Токоноев. По словам адвоката Марата Токмаматова, в 2018 году Токоноев купил у Айбека Ишимова Lexus GX 460. Защитник отмечает, что его подзащитный после покупки около года ездил и не подозревал, что машина может числиться в угоне.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит некому Манасу Исмаилову, владельцу ломбарда. У авто имелся кыргызский техпаспорт. А Нурлану Токоноеву ее продали с техпаспортом Беларуси.

Исмаилов заявил об угоне машины. В 2019 году ее нашли и отобрали у Токоноева, который был добросовестным покупателем и к схемам Акматалиев и Ишимова отношения не имел.

Оставшись без авто, Нурлан Токоноев тоже написал заявление в милицию на Айбека Ишимова. Но за три года, по словам адвоката, следственная служба УВД Октябрьского района, которая возбудила дела по факту мошенничества, расследование не проводила.

За это время Айбека Ишимова ни разу не вызвали на допрос. Дело затягивается искусственно, чтобы срок привлечения подозреваемого к ответственности истек. Марат Токтоматов

В УВД Октябрьского района на запрос 24.kg о ходе следствия не ответили.

«Айбек Ишимов неприкасаемый. Выходит в эфир на телевидении, говорит, бизнес делает в Таласе, занимается блогерством. Я не понимаю, как можно иметь столько уголовных дел и спокойно процветать», — возмущается Марат Токтоматов.

Он считает, что человек, который оформлял машину в ГРС, приходится родственником Айбеку Ишимову.

«Если есть угнанная машина, если об этом знает министр, начальник ГСУ, сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, президент Садыр Жапаров, мне куда обратиться? Все знают. Но никто не хочет этим заниматься», — возмущается адвокат Марат Токтоматов. Версия предпринимателей: а что такого? За комментарием редакция 24.kg обратилась к Кайрату Акматалиеву. Он заявил, что в отношении него не возбуждалось ни одного уголовного дела.

«Меня ни разу не приглашали на допрос. Ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого повестка не приходила. Отправил адвокатов, сказал проверить, может, меня ищут. Все проверили, ничего нет, говорит», — сказал гендиректор ЦУМа.

Айбек Ишимов же в разговоре с журналистом подтвердил, что дело было возбуждено, но не в отношении них, а по факту. И они с Акматалиевым проходили свидетелями.

«Это дело восьмилетней давности. Оно еще не закрыто. Никто не может доказать, что мы в чем-то замешаны... Есть недоброжелатели, которые пытаются раскачать ситуацию», — считает Айбек Ишимов.

При этом признается, что вместе с родственниками возил авто из Европы, ОАЭ, России, и не исключает, что среди проданных ими машин могли быть угнанные и числящиеся в розыске.

«Бывало, по 10-20 машин завозил. Невозможно все углядеть. Среди них попадались такие (угнанные). Но ущерба государству нет. Людям даже если и продавали такие машины, никто никакие претензии не имеет, за исключением Нурлана Токоноева. Хозяева спокойно относятся (к тому, что авто находится в розыске). Никто же не возмущается, дальше продолжают ездить по Бишкеку. Если начинают расследование, то машину выдают под ответственное хранение новых владельцев до окончания следствия», — сказал Айбек Ишимов.

По его словам, еще ни разу у кыргызстанцев не отбирали автомобиль и не возвращали прежним владельцам, поскольку авто завезено в КР и оформлено согласно закону.

«Гражданин Кыргызстана по закону купил эту машину. Как у него могут забрать и вернуть в Россию? У нас же есть свое законодательство», — заявил Айбек Ишимов.

Однако министр внутренних дел Улан Ниязбеков заявлял, что у КР есть соглашение с Российской Федерацией о передаче и возврате автотранспортных средств.

«Документ ратифицирован Жогорку Кенешем. Если заявитель, гражданин России или других государств, сообщает, что на территории Кыргызстана находится (угнанная) машина, то мы передаем ее владельцу. Были случаи, когда мы возвращали авто», — сообщал ранее он.

Машины для VIP-персон

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Стоимость машин, привезенных контрабандным путем, варьируется в пределах $35-90 тысяч каждая, среди них такие модели авто, как Porsche Panamera, Toyota Land Cruiser 200, Lexus RX350, Range Rover Evoque, Toyota Camry, Hyundai ix35 и другие.

На одной из таких машин премиум-класса ездил бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев. Это подтверждается документами соответствующих госорганов. По данным ГРС, в 2017 году предприниматель оформил на себя серый Lexus LX 450 D. По информации МВД России, машина находится в розыске.

В заключении Государственной судебно-экспертной службы также указано, что номер кузова (VIN-код) Lexus LX-450D изменен самодельным способом.

Аналогичная ситуация у экс-управляющего делами Жогорку Кенеша Мавляна Амракулова. В 2020 году он купил у жены Кайрата Акматалиева Кристины Toyota Land Cruiser 200. Данные из ГРС показывают, что после того, как машина была поставлена на учет, на ней был изменен госномер и выдан новый техпаспорт.

О том, что в Кыргызстане угнанные машины легализуются в кабинетах, говорили ранее и в МВД. 2018 году министерство официально заявляло, что в схемах могут быть замешаны высокопоставленные чиновники. Но называть их имена не стали, ссылаясь на тайну следствия.

У дипломата МИД, который сейчас, по данным источников, находится в загранкомандировке, также имеется Porsche Panamera. Машина была оформлена на Кайрата Акматалиева. Сейчас спорткар зарегистрирован на сотрудницу МИД КР.

24.kg официально обращалось в ГКНБ с просьбой сообщить подробности уголовного дела, где фигурирует директор «ЦУМ Холдинг» Кайрат Акматалиев, его родственники, Айбек Ишимов и другие, однако в пресс-центре ведомства на запрос так и не ответили.