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Общество

Гибель ребенка в аквапарке. Дело направлено в суд

Дело о гибели ученика третьего класса в аквапарке «Ала-Тоо» направлено в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

Отмечается, что материалы дела отправлены 22 июля и будут рассматриваться в Октябрьском райсуде столицы.

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Напомним, 6 июня в аквапарке «Ала-Тоо» утонул ученик третьего класса школы № 95. Администрация учебного заведения организовала коллективный выезд детей в центр отдыха. По некоторым данным, ребенок утонул, купаясь в бассейне для взрослых. Сообщение о ЧП поступило в милицию примерно в 11.00. Позже мама ребенка прокомментировала инцидент. Семь учителей и два завуча школы уволены, директор также уволена.

Администрация аквапарка «Ала-Тоо» только через три дня выступила с заявлением. Она назвала происшествие несчастным случаем.

По факту смерти ребенка в аквапарке ЦО «Ала-Тоо» возбуждено уголовное дело по статьям «Создание опасности для потребителей» и «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Спасатель задержан.

Мать утонувшего мальчика Асел Азыкова сообщила, что простила всех причастных к смерти ее ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240921/
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