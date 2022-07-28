Гибель ребенка в аквапарке. Дело направлено в суд

Дело о гибели ученика третьего класса в аквапарке «Ала-Тоо» направлено в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.
Отмечается, что материалы дела отправлены 22 июля и будут рассматриваться в Октябрьском райсуде столицы.
Напомним, 6 июня в аквапарке «Ала-Тоо» утонул ученик третьего класса школы № 95. Администрация учебного заведения организовала коллективный выезд детей в центр отдыха. По некоторым данным, ребенок утонул, купаясь в бассейне для взрослых. Сообщение о ЧП поступило в милицию примерно в 11.00. Позже мама ребенка прокомментировала инцидент. Семь учителей и два завуча школы уволены, директор также уволена.
Администрация аквапарка «Ала-Тоо» только через три дня выступила с заявлением. Она назвала происшествие несчастным случаем.
По факту смерти ребенка в аквапарке ЦО «Ала-Тоо» возбуждено уголовное дело по статьям «Создание опасности для потребителей» и «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Спасатель задержан.
Мать утонувшего мальчика Асел Азыкова сообщила, что простила всех причастных к смерти ее ребенка.