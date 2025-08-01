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Общество

На площади Ала-Тоо 2 августа пройдет открытие памятника Манасу

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 2 августа пройдет открытие памятника Манасу. Об этом 24.kg сообщила автор скульптуры Тамила Маматова.

Мероприятие запланировано на 18.00. В нем примут участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, мэр столицы Айбек Джунушалиев и другие общественные деятели. 

Тамилы Маматовой
Фото Тамилы Маматовой. Приглашение
Отметим, монумент Манасу не единственная крупная работа Тамилы Маматовой. Ранее она создавала трехметровую скульптуру народного писателя Чингиза Айтматова, памятник кинорежиссеру Геннадию Базарову, бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой. За изготовление монументов казахским деятелям Мухтару Ауэзову и Абаю Кунанбаеву кыргызстанка награждена орденом «Достык». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338195/
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