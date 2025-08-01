На площади Ала-Тоо 2 августа пройдет открытие памятника Манасу

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 2 августа пройдет открытие памятника Манасу. Об этом 24.kg сообщила автор скульптуры Тамила Маматова.

Мероприятие запланировано на 18.00. В нем примут участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, мэр столицы Айбек Джунушалиев и другие общественные деятели.

Фото Тамилы Маматовой. Приглашение