Встречаем Новый год на площади Ала-Тоо. Праздничная программа на 31 декабря

Мэрия Бишкека подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая пройдет 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Праздничный концерт на центральной площади Ала-Тоо начнется в 18.00.

Горожан и гостей столицы ждет яркая программа с участием звезд российской эстрады — популярной певицы Клавы Коки и легендарной группы «Дискотека Авария». Также ожидаются выступления любимых звезд кыргызской эстрады.

Площадь Ала-Тоо будет украшена красочной иллюминацией, а гостей ждут зажигательная музыка, танцы и веселье. Мэрия приглашает всех встретить Новый год в сердце города вместе с друзьями и близкими.

«Давайте сделаем эту ночь по-настоящему волшебной!» — призывают организаторы.