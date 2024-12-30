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Общество

Встречаем Новый год на площади Ала-Тоо. Праздничная программа на 31 декабря

Фото из интернета

Мэрия Бишкека подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая пройдет 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Праздничный концерт на центральной площади Ала-Тоо начнется в 18.00.

Горожан и гостей столицы ждет яркая программа с участием звезд российской эстрады — популярной певицы Клавы Коки и легендарной группы «Дискотека Авария». Также ожидаются выступления любимых звезд кыргызской эстрады.

Площадь Ала-Тоо будет украшена красочной иллюминацией, а гостей ждут зажигательная музыка, танцы и веселье. Мэрия приглашает всех встретить Новый год в сердце города вместе с друзьями и близкими.

«Давайте сделаем эту ночь по-настоящему волшебной!» — призывают организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315790/
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