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Общество

Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой

В ночь на 8 июля на центральную площадь Ала-Тоо прибыли части нового памятника Манасу. Приезд сценических грузов вызвал удивление у горожан: ранее мэрия обещала лишь реконструкцию постамента, а на утро выяснилось, что устанавливается совершенно другая, более внушительная скульптура.

Очевидцы сообщают, что статуя заметно крупнее прежней: герой эпоса «Айкол Манас» предстает в движении — что порождает ассоциации с динамичным, современным прочтением национального эпоса. В отличие от прежней, бронзовой фигуры высотой около 10 метров, новая композиция создает впечатление большей вертикали.

Напомним, первый памятник Манасу был установлен в 2011 году во время празднования 20-й годовщины независимости Кыргызстана, он заменил композицию «Эркиндик» и возвышался на Ала-Тоо

Строительные работы вызывают живой интерес у прохожих: многие остановились, чтобы сфотографировать прибывающие элементы конструкции. Сборку планируют завершить ко Дню независимости 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335521/
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