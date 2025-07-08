В ночь на 8 июля на центральную площадь Ала-Тоо прибыли части нового памятника Манасу. Приезд сценических грузов вызвал удивление у горожан: ранее мэрия обещала лишь реконструкцию постамента, а на утро выяснилось, что устанавливается совершенно другая, более внушительная скульптура.

Очевидцы сообщают, что статуя заметно крупнее прежней: герой эпоса «Айкол Манас» предстает в движении — что порождает ассоциации с динамичным, современным прочтением национального эпоса. В отличие от прежней, бронзовой фигуры высотой около 10 метров, новая композиция создает впечатление большей вертикали.

Напомним, первый памятник Манасу был установлен в 2011 году во время празднования 20-й годовщины независимости Кыргызстана, он заменил композицию «Эркиндик» и возвышался на Ала-Тоо

Строительные работы вызывают живой интерес у прохожих: многие остановились, чтобы сфотографировать прибывающие элементы конструкции. Сборку планируют завершить ко Дню независимости 31 августа.