Минздрав предлагает утвердить систему контроля качества медпомощи

Минздрав предлагает утвердить систему контроля качества предоставляемой медпомощи в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика. Механизм прописан в проекте постановления.

Разработчики также инициируют порядок проведения выплат в качестве поощрения и штрафов. В систему контроля и оценки качества медицинской помощи предлагается включить используемые понятия и определить методы и принципы по следующим направлениям:

пациентоориентированность;

стандартизированность медицинской помощи;

эффективность.

Оценка качества должна включать систему измерения. Авторы предлагают изучать удовлетворенность пациентов через опрос, рассмотрение жалоб и предложений.

Предполагается, что опрос будет проводиться по структурированной анкете. Вопросы коснутся качества предоставленной консультации, предмета оплаты и условий пребывания в стационаре. Персональные данные респондентов указываться не будут. Анкеты анонимны.