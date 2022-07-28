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Общество

Минздрав предлагает утвердить систему контроля качества медпомощи

Минздрав предлагает утвердить систему контроля качества предоставляемой медпомощи в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика. Механизм прописан в проекте постановления.

Разработчики также инициируют порядок проведения выплат в качестве поощрения и штрафов. В систему контроля и оценки качества медицинской помощи предлагается включить используемые понятия и определить методы и принципы по следующим направлениям:

  • пациентоориентированность;
  • стандартизированность медицинской помощи;
  • эффективность.

Оценка качества должна включать систему измерения. Авторы предлагают изучать удовлетворенность пациентов через опрос, рассмотрение жалоб и предложений.

Предполагается, что опрос будет проводиться по структурированной анкете. Вопросы коснутся качества предоставленной консультации, предмета оплаты и условий пребывания в стационаре. Персональные данные респондентов указываться не будут. Анкеты анонимны.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240908/
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