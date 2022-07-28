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Общество

Студенты поехали в Германию на заработки, их обманули. Комментарий МИД

Комментируя ситуацию обманутых кыргызстанских студентов в Германии, в МИД призвали внимательно изучать условия труда и обязательства перед поездкой.

Отметим, ранее кыргызские студенты, приехавшие на сезонные работы в ФРГ, просили помощи у посла Кыргызстана в Германии Омурбека Текебаева. Молодые кыргызстанцы жаловались на условия труда и просили, чтобы посольство посодействовало им в продлении срока действия шенгенской визы.

Отмечается, что со студентами, приехавшими на сезонную работу, в клубничной ферме Weingut Osterloh GbR 25 июля встретился консул.

На встрече он разъяснил правила пребывания в Германии, условия и требования этой страны по получению и продлению виз.

В МИД заметили, что из-за отсутствия урожая в этом году трудовые договоры с рядом студентов расторгнуты досрочно. Часть студентов из Кыргызстана продолжает свою работу на ферме, а прекратившие трудовые отношения устроены частными агентствами занятости Кыргызстана на другую работу в Германии до окончания срока действия их визы. Также отмечается, что среди студентов имеются и те, кто досрочно вернулся в Кыргызстан.

Согласно информации частных агентств занятости в Кыргызстане, ежегодно на сезонные работы по сбору урожая в Германию направляются около 150 студентов, с каждым из которых заключается трудовой договор на двух языках (немецком и русском), где расписаны все условия, права и обязанности сторон.

На основании заключенного трудового договора в посольстве ФРГ в Бишкеке оформляется виза на срок, указанный в трудовом договоре.

Как правило, германская сторона исключает продолжение трудовых отношений после окончания срока действия трудового договора и визы.

В связи с этим в посольстве КР в ФРГ призвали граждан Кыргызстана внимательно подходить к подписанию трудовых договоров после детального изучения их условий, финансовых обязательств и правил пребывания на территории Германии.

Для защиты прав и интересов граждан КР посольство изучает условия заключенных трудовых договоров на соответствие законодательству Кыргызстана и Германии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240904/
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