Уполномоченная по правам ребенка взяла на контроль дело об изнасиловании девочки

Уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева взяла на контроль два уголовных дела.

Как уточнили представители потерпевших сторон, речь о деле об изнасиловании 16-летней девочки в Тюпском районе и жестоком избиении Айзат Усенбаевой из Каракола.

По словам адвокатов, чиновница встретилась с начальником УВД Иссык-Кульской области, сотрудниками соцзащиты, РОВД и прокуратуры.

Следствие по делу о семейном насилии, где потерпевшей признана Айзат Усенбаева, а обвиняемым — ее муж, передано в суд.

Расследование по факту изнасилования несовершеннолетней девочки из Тюпского района подходит к завершению. Обвинение предъявлено 64-летнему соседу. Однако подозреваемый вину не признает.