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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Уполномоченная по правам ребенка взяла на контроль дело об изнасиловании девочки

Уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева взяла на контроль два уголовных дела.

Как уточнили представители потерпевших сторон, речь о деле об изнасиловании 16-летней девочки в Тюпском районе и жестоком избиении Айзат Усенбаевой из Каракола.

По словам адвокатов, чиновница встретилась с начальником УВД Иссык-Кульской области, сотрудниками соцзащиты, РОВД и прокуратуры.

Следствие по делу о семейном насилии, где потерпевшей признана Айзат Усенбаева, а обвиняемым — ее муж, передано в суд.

Расследование по факту изнасилования несовершеннолетней девочки из Тюпского района подходит к завершению. Обвинение предъявлено 64-летнему соседу. Однако подозреваемый вину не признает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240889/
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