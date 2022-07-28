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Общество

Почта Эстонии решила открыть свое представительство в Кыргызстане

Почта Эстонии откроет свое представительство в Кыргызстане. Об этом сообщили в ГП «Кыргыз почтасы».

По его данным, заключено соглашение между «Кыргыз почтасы» и Omniva EE об открытии первого в Азии представительства почты Эстонии. Оно будет работать на базе отделения «Кыргыз почтасы».

По словам вице-президента по международному бизнесу Omniva ЕЕ Свена Кукемелка, в ближайшие 10 лет объем электронной коммерции в Центральной Азии увеличится и эстонское представительство будет удобно расположено для обслуживания развивающихся рынков.

Глава «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев отметил, что ГП откроет свое представительство в Эстонии, что даст толчок развитию трансграничной электронной коммерции и логистике между КНР, Кыргызстаном и Европейским союзом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240876/
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