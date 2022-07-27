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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Цифра дня. 744 кыргызстанца вывезено из Украины с 24 февраля 2022 года

С 24 февраля 2022 года из Украины вывезено 744 кыргызстанца. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

По его словам, из них 556 граждан вернулись в Кыргызстан чартерными рейсами. Всем гражданам оказана консульско-правовая помощь.

Напомним, ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240718/
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