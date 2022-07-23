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Общество

В Кыргызстане около 8,4 тысячи персональных помощников людей с инвалидностью

В республике зарегистрировано 8,4 тысячи персональных ассистентов людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве напомнили, что с 1 июня услуга стала доступна для людей с инвалидностью с детства I группы (старше 18 лет), нуждающихся в постоянном постороннем уходе и надзоре. Ранее воспользоваться ей могли только дети, не достигшие совершеннолетия.

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За услуги персональный ассистент получает 6 тысяч 300 сомов в месяц (в сумму входит стоимость добровольного патента и страхового полиса). За первое полугодие выплачено в общем 305,6 миллиона сомов.

Отметим, персональным ассистентом такого ребенка могут быть один или оба родителя, законный представитель (усыновители, попечители, опекуны, приемные родители), близкие родственники (бабушка, дедушка, братья и сестры), наемный работник не старше 65 лет. Персональные ассистенты осуществляют свою деятельность на основании добровольных патентов. Ранее они и страховые полисы по обязательному государственному страхованию приобретались за счет средств республиканского бюджета. С 2022-го их должны покупать сами ассистенты, но их стоимость им возмещается государством.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240393/
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