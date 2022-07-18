Улан Ниязбеков: Более 70 процентов слушателей автошкол провалили экзамены

Более 70 процентов учащихся автошкол в Кыргызстане проваливают экзамены. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

«С начала года тестирование прошли 310 тысяч 502 учащихся автошкол, в результате только 22 процента успешно, остальные экзамены провалили. Получается, что 241 тысяча 186 граждан не обладают специальными навыками и знаниями, позволяющими им сесть за руль», — сказал он.

По словам чиновника, для сокращения количества ДТП с начала года было проведено около 10 тысяч рейдов и профилактических мероприятий. В результате количество ДТП сократилось на 11 процентов, ДТП со смертельным исходом — на 26 процентов, травматизм на дорогах — на 10 процентов.

«Три месяца назад в тестовом режиме начали работу две автомашины с цифровым оборудованием «АвтоУраган». За короткий период им удалось выявить большое количество нарушений ПДД и пополнить бюджет на сумму больше 11 миллионов сомов», — добавил Улан Ниязбеков.

Напомним, стационарные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраган» начали работать в Бишкеке с конца апреля. Они предназначены для автоматического считывания и идентификации государственных регистрационных знаков авто, архивирования и хранения этой информации, проверки распознанных номерных знаков по подключенным базам данных и передачи сведений об обнаружении оператору, а также фиксации в автоматическом режиме нарушений ПДД.