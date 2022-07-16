В Казахстане запретили мультфильм «Базз Лайтер»: смущает поцелуй

Мультфильм «Базз Лайтер» решили запретить в Казахстане. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Решение принято, по его словам, в ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ. Прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет.

Фото — кадр из мультфильма. В Казахстане запретили к показу мультфильм «Базз Лайтер»

Ранее онлайн-петицию против выхода мультика в прокат подписали более 37 тысяч человек. Авторы обращения заявили, что «неправильно показывать этот мультфильм в нашей стране, так как наша религия строго запрещает все метки, связанные с ЛГБТ-сферой».

Кроме того, против выпуска мультфильма в республике выступило Духовное управление мусульман Казахстана. Поводом для запрета стала сцена мультика с однополым поцелуем двух девушек — помощницы Базза Лайтера и ее партнерши.

Ранее мультфильм запретили показывать в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

«Базз Лайтер» — долгожданный мультфильм о вымышленном космонавте. Главный герой Lightyear стал прототипом для космонавта Базза Лайтера в нашумевшей картине «История игрушек», созданной «Пиксар» совместно с «Дисней».

Космонавт отправляется бороздить просторы космоса с верным другом-робокотом. Во время миссии их ждут приключения и множество хитрых препятствий.