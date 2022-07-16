Большинство читателей 24.kg выступают за введение смертной казни для педофилов

Больше половины читателей 24.kg выступают за введение смертной казни для насильников детей. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте.

Около 62 процентов проголосовавших, или 2 тысячи 111 человек, считают, что «иначе насильников не остановить». Еще 22 процента (749 голосов) тоже за смертную казнь, но не при нынешней коррупции в судах. Категорически против этой высшей меры наказания выступили только 2 процента (93 человека) проголосовавших. Еще 12 процентов, или 749 человек, уверены, что нужно добиваться неотвратимости наказания.

Фото — скриншот. Итоги опроса

В Telegram-канале тоже большинство за введение смертной казни. Но в комментариях пользователи также отмечают, что делать это надо «не при такой судебной системе и уровне коррупции». «Это крайне опасно. Если такой закон введут, то потом могут использовать его против ни в чем не виновных людей», — подчеркивают читатели.

Фото — скриншот с Telegram-канала. Результаты голосования

Напомним, в Кыргызстане в 1998 году ввели мораторий на исполнение смертной казни, а в 2007-м норму вовсе отменили. Вопрос о возврате смертной казни поднимается каждый раз, когда становится известно об очередном жестоком случае насилия над ребенком. В феврале это обсуждали даже депутаты парламента, предлагая внести изменения в Уголовный кодекс.